  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in East Paphos Municipality, Zypern

Geroskipou
12
Konia
3
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
