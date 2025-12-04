Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Bergblick

Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in East Limassol Municiplaity, Zypern

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
10
Germasogeia
26
1 immobilienobjekt total found
2-Schlafzimmer-Bungalow in Germasogeia, Zypern
2-Schlafzimmer-Bungalow
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Residenz, ideal gelegen im Herzen von Ge…
$2,074
pro Monat
