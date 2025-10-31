Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in East Limassol Municiplaity, Zypern

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in East Limassol Municiplaity

penthäuser

Immobilienangaben in East Limassol Municiplaity, Zypern

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad