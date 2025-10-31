Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in East Limassol Municiplaity, Zypern

Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
pro Monat

Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
pro Monat

Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
pro Monat

Wohnung 7 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
pro Monat

Wohnung 7 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
pro Monat

Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
pro Monat

Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
pro Monat

Wohnung 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
pro Monat


