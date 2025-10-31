Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Doppelhaus mit Garten kaufen in East Limassol Municiplaity, Zypern

Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
7 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Eine Anfrage stellen

