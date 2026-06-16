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Villen in Doros, Zypern

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Villa in Doros, Zypern
Villa
Doros, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
4-Zimmer-Villa im ruhigen Dorf Doros, Limassol, mit herrlichem Blick auf die Berge und das K…
$733,803
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Villa in Doros, Zypern
Villa
Doros, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 356 m²
Brandneue Villa mit 6 Schlafzimmern in Doros Dorf, Limassol, mit herrlichem Bergblick und Bl…
$1,51M
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Immobilienangaben in Doros, Zypern

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