Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,206
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,187
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Agios Athanasios (tourist area) to wa…
$2,773
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
This lovely 3 bedroom + extra room penthouse is very spacious, has separate kitchen which al…
$5,754
pro Monat
