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Büroräume in Choirokoitia, Zypern

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Büro 830 m² in Choirokoitia, Zypern
Büro 830 m²
Choirokoitia, Zypern
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
Dieses agro-touristische Aparthotel befindet sich im Dorf Tohni, bekannt für seine tradition…
$1,76M
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