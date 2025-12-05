Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Arsos Lemesou
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Arsos Lemesou, Zypern

wohnungen
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Arsos, Zypern
Wohnung
Arsos, Zypern
Eine schöne 10965qm geschützte Zone Land in Arsos lemesou Bereich in Limassol. Die Unterkunf…
$43,788
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Arsos, Zypern
Wohnung
Arsos, Zypern
Land befindet sich in Arsos Dorf, ohne Strom und kein Wasser, geeignet für landwirtschaftlic…
$57,616
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Arsos, Zypern
Wohnung
Arsos, Zypern
Verfügbar 19170m2 Landland in Arsos Dorf in Limassol, mit herrlichem Panoramablick, 6% Baudi…
$69,139
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung in Arsos, Zypern
Wohnung
Arsos, Zypern
Ein schönes 24390qm Waldland in geschützter Zone mit herrlichem Panoramablick in Arsos Dorf …
$73,749
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
