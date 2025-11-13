Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Armou, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Armou, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
