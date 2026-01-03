Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Apesia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Apesia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Landwirtschaftliches Grundstück in Apesia Dorf in Limassol, in G3 Zone, 10% Deckungsverhältn…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Apesia, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen