Wohnungen in Apesia, Zypern

Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Ein Wohnstück mit 6445m2 Wohnfläche mit schöner Aussicht in Apesia Dorf in Limassol. Die Unt…
$558,876
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Ein schönes 3654qm Wohnland mit schöner Aussicht in Apesia Dorf in Limassol. Die Unterkunft …
$282,319
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Neu auf dem Markt, ein schönes 10099m2 Wohnland bestehend aus zwei Stück Land zusammen, mit …
$841,195
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Ein schönes 5686qm Wohnland mit schöner Aussicht in Apesia Dorf in Limassol. Die Unterkunft …
$305,365
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Wir präsentieren Ihnen ein weites Land von 18426qm in Apesia Dorf. Dieses Land fällt im Moment unter
$288,081
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Apesia Gemeinde, in Limassol Bezirk. Es liegt 1,7km (ca.) südli…
$57,616
Wohnung in Apesia, Zypern
Wohnung
Apesia, Zypern
Landwirtschaftliches Grundstück in Apesia Dorf in Limassol, in G3 Zone, 10% Deckungsverhältn…
$1,35M
Immobilienangaben in Apesia, Zypern

