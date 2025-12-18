Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Amargeti
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Amargeti, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Amargeti Paphos 6727 sqm, mit zwei Zonentypen G3/Z3 G3 93% : 10…
$55,311
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Amargeti, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen