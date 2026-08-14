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Villen in Alassa, Zypern

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Villa in Alassa, Zypern
Villa
Alassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Außergewöhnliche 4-Zimmer-Familienvilla mit privatem Pool auf einem 850 m2 großen Grundstück…
$599,972
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Immobilienangaben in Alassa, Zypern

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