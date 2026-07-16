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Haus mit Garten kaufen in Alassa, Zypern

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Haus 4 Schlafzimmer in Alassa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Alassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 337 m²
** Bewundern Sie diese einzigartige Gelegenheit, ein zweistöckiges Haus mit 4 + 1 Schlafzimm…
$457,332
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Immobilienangaben in Alassa, Zypern

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