Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Akoursos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Akoursos, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Akoursos, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Akoursos, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 545 m²
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Akoursos, Zypern
Wohnung
Akoursos, Zypern
This residential plot is located close to the beautiful and well developed village of Kathik…
$441,260
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Akoursos, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen