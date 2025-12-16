Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agios Nikolaos Pafou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Agios Nikolaos Pafou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ayios Nicolaos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ayios Nicolaos, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Modern Living in Central Limassol 1–2 Schlafzimmer Wohnungen in einem Boutique-Gebäude von n…
$296,540
Wohnung 3 zimmer in Ayios Nicolaos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Ayios Nicolaos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Nikolaos (Paphos), Paphos, Zypern
$374,502
