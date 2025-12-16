Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Agios Nikolaos Pafou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ayios Nicolaos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Ayios Nicolaos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Nikolaos (Paphos), Paphos, Zypern
$374,502
Immobilienangaben in Agios Nikolaos Pafou, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
