Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agios Ioannis
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Agios Ioannis, Zypern

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Büro in Agios Ioannis, Zypern
Büro
Agios Ioannis, Zypern
Büro für Miete – Makariou Avenue, Limassol – 175 m2 Ein kürzlich renoviertes, helles und ge…
$2,905
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Gewerbefläche 680 m² in Agios Ioannis, Zypern
Gewerbefläche 680 m²
Agios Ioannis, Zypern
Fläche 680 m²
Etagenzahl 4
This modern five-level residential building is situated in the peaceful yet central area of …
$13,863
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Büro 180 m² in Agios Ioannis, Zypern
Büro 180 m²
Agios Ioannis, Zypern
Fläche 180 m²
We are delighted to present a fully renovated and modern office space available for rent in …
$4,064
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Büro in Agios Ioannis, Zypern
Büro
Agios Ioannis, Zypern
Unternehmensbüros für Lease Erhöhen Sie Ihr Geschäft in einer prestigeträchtigen Lage auf e…
$14,780
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen