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Langzeitmiete von Penthouses in Agios Georgios, Zypern

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2-Schlafzimmer-Penthouse in Agios Georgios, Zypern
2-Schlafzimmer-Penthouse
Agios Georgios, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese stilvolle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Agios Georgios …
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