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Langzeitmiete von Büros in Agios Georgios, Zypern

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Büro in Agios Georgios, Zypern
Büro
Agios Georgios, Zypern
Stockwerk 4
Büro zur Miete — ABC Gebäude, 4. Stock Elegantes, helles Büro von 88 m2 plus eine 33 m2 verg…
$2,323
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Büro 230 m² in Agios Georgios, Zypern
Büro 230 m²
Agios Georgios, Zypern
Fläche 230 m²
Stockwerk 1
Dieses helle und geräumige Büro im ersten Stock befindet sich in einem sehr vorteilhaften Be…
$5,677
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