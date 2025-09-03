Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Agios Georgios Lemesou, Zypern

Büro in Agios Georgios, Zypern
Büro
Agios Georgios, Zypern
Das Büro/Shop befindet sich auf der belebten Straße mit einfachem Zugang sowohl zum Stadtzen…
$3,252
pro Monat
Büro in Agios Georgios, Zypern
Büro
Agios Georgios, Zypern
Luxus-Büro/Shop, zentral gelegen auf der Nikou Pattichi Avenue mit einfachem Zugang sowohl z…
$2,904
pro Monat
