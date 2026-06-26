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Haus mit Garten kaufen in Agios Georgios Lemesou, Zypern

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Haus 2 Schlafzimmer in Agios Georgios, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Agios Georgios, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Entdecken Sie zeitgenössisches Dorf, das mit diesem wunderschön gestalteten Doppelhaus in de…
$378,260
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Immobilienangaben in Agios Georgios Lemesou, Zypern

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