Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Napa Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Agia Napa Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Avgorou, Zypern
Bungalow
Avgorou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Dieses charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortable Unterkünfte mit einer geräumigen …
$381,691
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Agia Napa Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen