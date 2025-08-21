Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Marina Xyliatou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Agia Marina Xyliatou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Ayia Marina, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Ayia Marina, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Über das Projekt TessaMent ist eine moderne Wohnanlage in einem der zentralsten und gefragt…
$163,165
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Ayia Marina, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Ayia Marina, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Über das Projekt TessaMent ist eine moderne Wohnanlage in einem der zentralsten und gefragt…
$152,102
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Agia Marina Xyliatou, Zypern

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen