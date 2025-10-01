Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Agia Barbara, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Varvara, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Varvara, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Dieses 4-Zimmer-Doppelhaus befindet sich im ruhigen Dorf Agia Varvara, Paphos, bietet einen …
$269,029
Villa in Agia Varvara, Zypern
Villa
Agia Varvara, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Agia Varvara, Paphos Geräumiges Wohnen | Ruhige Lage | Ideale F…
$571,262
Immobilienangaben in Agia Barbara, Zypern

