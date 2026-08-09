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Häuser in Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien

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Grad Novalja
15
Stadt Zengg
8
Opcina Plitvicka Jezera
3
61 immobilienobjekt total found
Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Luxusvilla mit modernem Design im Gebiet Barbat auf der Insel Rab, nur 300 Meter vom Meer en…
$716,658
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Luxuriöse Reihenvilla mit privatem Pool zu verkaufen auf der Halbinsel Pag, gelegen im charm…
$616,985
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Moderne Villa in Lun, Insel Pag – wundervoll schön! Eine einzigartige, neu gebaute Villa mit…
$1,70M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Stara Novalja, Kroatien
Villa
Stara Novalja, Kroatien
Schlafräume 5
Fläche 239 m²
Diese moderne Villa in Novalja, nur 1,1 km von der Küste entfernt, bietet einen Panoramablic…
$1,14M
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Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Angemessener Preis! Fantastische neu gebaute Villa direkt am Meer in der Gegend von Starigra…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Neugebaute Villa mit Swimmingpool in großartiger Lage in Stara Novalja auf der Halbinsel Pag…
$1,14M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Dringender Verkauf! Reduziert!Alter Preis war 1.500.000 EUR! Neuer Preis ist 990.000 EUR!KAR…
$1,14M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Exklusive Doppelhaushälfte mit Swimmingpool auf der Insel Pag, 300 Meter vom Meer entfernt! …
$1,18M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Wunderschöne neue Villa in Banjol, Insel Rab – ideales modernes Anwesen, nur 200 Meter vom M…
$1,31M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Luxusvilla mit Pool auf der Halbinsel Pag, 500 Meter vom Meer entfernt! Die Wohnung erstreck…
$1,77M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Absolut bezaubernde moderne Villa in 1. Reihe zum Meer auf der Insel Pag, die aufgrund der N…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Luxusvilla mit Meerblick zu verkaufen im Gebiet Karlobag – Nur 300 m von der Küste entfernt!…
$1,43M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Eine atemberaubende Luxusvilla mit 260 m², Baujahr 2017, steht in der Nähe von Senj zum Verk…
$1,37M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Luxuriöse Neubauvilla mit Pool in der ersten Reihe zum Meer in Novalja, Pag! Die Gesamtfläch…
$1,74M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Luxuriöse Villa mit Meerblick, beheiztem Pool und erfolgreichem Mietgeschäft – Lun, Insel Pa…
$1,14M
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Haus 5 Schlafzimmer in Grad Novalja, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Novalja, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 219 m²
Standort: Novalja Baujahr: 2019 Stadtzentrum: 7 km Meer: 1,2 km Entfernung zum Flughafen: 8…
$1,63M
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Haus 3 Schlafzimmer in Stara Novalja, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Stara Novalja, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf steht eine wunderschöne, neu erbaute Villa mit privatem Pool und Garten, gelegen…
$681,127
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AGENCIJA Elite
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Exklusives Doppelhaus mit Swimmingpool auf der Halbinsel Pag, nur 300 Meter vom Meer entfern…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in Jablanac, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Jablanac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Liegeplatz: Jablanac Baujahr: 2018 Meer: 1,7 km Stadtzentrum: 2.2 km Innenraum: 260 m2 …
$1,41M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Neue exklusive Villa mit Pool in Stara Novalja, Halbinsel Pag. Es gehört zu einem neuen Komp…
$822,647
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Helle und elegante Villa mit Swimmingpool und fantastischer Aussicht, Halbinsel Pag, in Nova…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
PAG ISLAND, NOVALJA – Exklusive Luxusvilla mit beheiztem Pool, 250 m vom Meer und Babe Beach…
$1,91M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Exklusive Villa 100 Meter vom Meer in Novalja, Insel Pag, jetzt Halbinsel! Verkauf des …
$1,30M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 317 m²
Jetzt ist der Preis um 250.000 EUR gesenkt!Bitte zögern Sie nicht, nach dem Preis zu fragen!…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Exklusives neues Doppelhaus mit Swimmingpool in Mandre, Pag! Es handelt sich um eine von zwe…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Absolute Überraschung!Dieses außergewöhnliche Luxusimmobilienangebot umfasst eine neu renovi…
$1,83M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 163 m²
Dieses außergewöhnliche freistehende Haus zum Verkauf in Mandre auf der Insel Pag bietet ein…
$1,13M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Faszinierende Villa am Meer zum Verkauf in Lukovo Sugarje, Karlobag! Tolle Lage direkt am Me…
$1,20M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lun, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Lun, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
$2,04M
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Villa in Opcina Karlobag, Kroatien
Villa
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Zwei moderne Häuser im Bau in der zweiten Reihe zum Meer in Stara Novalja, Pag! Dieser im Ba…
$857,738
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Lika-Senj

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Immobilienangaben in Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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