Langfristige Miete von Häuser in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Nutzen Sie diese Gelegenheit, einen fantastischen La…
$650
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses gemütliche und erschwingliche Haus zum Mieten in Sangkat Toul Svay Prey…
$750
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 460 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Boeung Keng Kang befindet sich in einer erstklassige…
$3,000
pro Monat
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich im renommierten Khan Boeung Keng Kong 1 und bietet eine …
$5,000
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich in Boeng Keng Kang, einem der beliebtesten und schn…
$4,000
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 273 m²
Stockwerk 2
Sichern Sie sich einen erstklassigen Geschäftsstandort in Tuol Svay Prey II, einem der etabl…
$1,800
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 562 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige 5-Zimmer-Villa in BKK1 bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für Botschaf…
$5,500
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 155 m²
Stockwerk 266
Ein 3,5-stöckiges Haus ist in Tuol Svay Prey Ti 2 auf Mao Tse Toung Blvd zu vermieten, biete…
$2,000
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 2
Prime Shophouse zu vermieten auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine außergewöhnliche Geleg…
$4,500
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige 2-Flach-Ecke bietet eine hohe Sichtbarkeit und einfachen Zugang, so dass es …
$2,700
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte, haustierfreundliche Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich günsti…
$320
pro Monat
Villa 20 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Villa 20 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 562 m²
Stockwerk 3
Sichern Sie sich eine prestigeträchtige Geschäftsadresse mit dieser expansiven Villa in Khan…
$5,000
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 504 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie mit dieser eleganten Villa in Khan Boeung Keng Kang eine außergewöhnliche Leas…
$5,000
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Premium Shophaus zu vermieten auf Mao Sae Tung Blvd Dies ist eine phänomenale Gelegenheit, e…
$5,000
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 476 m²
Diese Villa ist ideal für diejenigen, die ein geräumiges und gut gelegenes Anwesen im Herzen…
$6,000
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 432 m²
Stockwerk 2
Diese 5-Zimmer-Villa in Boeung Keng Kong 1 bietet die perfekte Mischung aus Privatsphäre und…
$5,500
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (BK1), bietet dieses renovierte Wohnungshaus modernen Komfo…
$660
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese elegante Villa in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine hervorragende Lage in der Nähe …
$2,200
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 180 m²
Stockwerk 2
Dieser moderne Geschäftsraum befindet sich strategisch auf der Straße 360 in Boeng Keng Kang…
$2,000
pro Monat
Villa 7 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 631 m²
Diese atemberaubende Villa im Herzen von Boeung Keng Kang 1, nur wenige Schritte von Monivon…
$7,500
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 590 m²
Stockwerk 2
Strategisch in der Nähe der Ecke der Straße 310 in Sangkat Boeung Keng Kong 1 gelegen, befin…
$6,000
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 208 m²
Stockwerk 2
Strategisches Shophaus zu vermieten auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine ausgezeichnete …
$3,500
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 540 m²
Stockwerk 1
Prime Central Haus zu vermieten Geräumig Home on Street 143! Außergewöhnlich 350 qm Immobili…
$3,600
pro Monat
Haus 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Dieses charmante Haus befindet sich im Herzen von Boeung Keng Kang 1 und bietet eine Mischun…
$1,200
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 240 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie eine erstklassige kommerzielle Gelegenheit mit diesem strategisch gelegenen La…
$1,500
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Stockwerk 2
Expansive Shophouse zu vermieten auf Mao Sae Tung Blvd Dieses außergewöhnliche Ladenhaus bie…
$4,500
pro Monat
9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 632 m²
Stockwerk 2
Eine geräumige Villa ist jetzt im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (BK1), Phnom Penhs wünschens…
$6,000
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Modernes Shophaus zu vermieten auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine fantastische Gelegen…
$1,000
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 384 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie raffiniertes Wohnen in der geräumigen und voll ausgestatteten Villa im renommier…
$5,500
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 2
Großes Ladenhaus zum Verkauf auf Mao Sae Tung Blvd Dieses außergewöhnliche Ladenhaus bietet …
$4,500
pro Monat
