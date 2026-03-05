Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Khan Daun Penh, Kambodscha

8 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 88 m²
Stockwerk 4
Entsperren Sie das volle Potenzial Ihres Unternehmens oder Lebensstils mit diesem erstklassi…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Wohnung ist ideal für Familien, die Komfort, Komfort und Platz such…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich ideal im Herzen von Daun Penh, Phnom Penh, bi…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
2-Zimmer-Villa in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 377 m²
Stockwerk 1
Diese elegante Villa zu vermieten in Khan Daun Penh bietet eine Mischung aus Komfort und Beq…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Villa 10 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 525 m²
Stockwerk 2
Diese exquisite Villa zur Miete in Khan Duan Penh verfügt über 10 geräumige Schlafzimmer und…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
Diese Top-Floor 1-Zimmer-Wohnung (88m2) befindet sich im Herzen des Riverside Bereich, einer…
$830
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Diese wunderschön renovierte Wohnung im dritten Stock, zu vermieten, ist ideal im Herzen von…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4
Diese atemberaubende 1-Zimmer-Wohnung im 4. Stock (nur Zugang zum Treppenhaus) bietet ein mo…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
