Langfristige Miete von Häuser in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Stockwerk 2
Diese atemberaubende 4-Zimmer-, 6-Badezimmer Villa bietet modernen Komfort und Komfort. Entw…
$3,000
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein ger…
$900
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese gepflegte 3-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov…
$1,300
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Attraktives Shophaus zur Miete in der Straße 155 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,500
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen und zentralen Gegend von Sangkat Boeng Trabae…
$2,500
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 140 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3-stöckige Haus in Boeung Keng Kang 1 bietet eine perfekte Kombination aus …
$2,900
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 88 m²
Stockwerk 3
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein ger…
$1,700
pro Monat
Villa 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 336 m²
Stockwerk 1
Diese vielseitige Villa in Khan Chamkarmon ist jetzt zu vermieten und bietet eine Grundstück…
$3,000
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 336 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in Phnom Penhs angesehenste gated Community mit diese…
$2,800
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 544 m²
Diese geräumige Villa zur Miete in Tonle Basac liegt auf einer großzügigen Grundstücksgröße …
$2,500
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Gewerbegeschäft zu vermieten in der Straße 446 Dieser gut gelegene Shop bietet ei…
$3,000
pro Monat
Haus 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Dieses Haus in Phsar Daeum Thkov liegt in einer ruhigen und komfortablen Gegend und bietet g…
$1,300
pro Monat
Haus 9 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 9 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Kaufhaus zu vermieten in der Straße 488 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein kompakte…
$900
pro Monat
3-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Dieses geräumige 162 m2 Apartment bietet modernen Komfort und Komfort in einer sehr begehrte…
$3,500
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 2
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der Straße 450 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$2,500
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 275 m²
Stockwerk 3
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der Straße 488 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,700
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov bietet eine geräumige W…
$2,000
pro Monat
Haus 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Gemütliches Haus zu vermieten auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein cha…
$400
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Chamkarmon bietet die perfekte Mischung aus Komfort,…
$4,000
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige Anwesen ist in bester Lage von Sangkat Boeng Trabaek zu vermieten. Mit eine…
$1,400
pro Monat
Villa 8 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 529 m²
Stockwerk 2
Diese großzügige Villa befindet sich nur wenige Minuten vom Boeung Trabek Plaza in Chamkar M…
$4,500
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Erschwingliches Kaufhaus zu vermieten in der Straße 488 Dies ist eine fantastische Gelegenhe…
$900
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Stockwerk 1
Gemütliches und erschwingliches Linkhouse zu vermieten in der Straße 456 Dieses attraktive L…
$750
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete in der Straße 155 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein …
$650
pro Monat
Haus in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1
Außergewöhnlicher Corner Shop zum Verkauf in Toul Tum Pung Market Hier ist ein kurzes und at…
$2,500
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3-stöckige Haus befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Nähe einer Sch…
$750
pro Monat
Haus in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 936 m²
Stockwerk 1
Haus zu vermieten auf Straße 488 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein massives Haus i…
$4,500
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 4
Eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung ist jetzt im Herzen des russischen Marktes zu vermieten und …
$2,400
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Dieses gepflegte 3-stöckige Haus ist bereit für einen sofortigen Einzug und bietet Flexibili…
$1,300
pro Monat
Villa 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Stockwerk 2
Diese elegante und geräumige Villa in Tuol Tumpung 1 ist ideal für diejenigen, die einen kom…
$2,200
pro Monat
