Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Pou Senchey
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Khan Pou Senchey, Kambodscha

5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Haus zur Miete befindet sich entlang des russischen Boulevards, direkt geg…
$800
pro Monat
Haus 5 zimmer in Khan Pou Senchey, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Pou Senchey, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 4 000 m²
Stockwerk 1
Prime Warehouse zu vermieten in Chaom Chau Dieses geräumige 4.000 qm große Lager ist jetzt z…
$7,500
pro Monat
Haus 2 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Ausgezeichnetes Warehouse zu vermieten in Chaom Chau Dieses 1000 qm große Lager ist jetzt zu…
$2,200
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Dieses Eckhaus zur Miete befindet sich auf einem Grundstück von 4m x 25m mit einer Hausgröße…
$1,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Eine Gemeinschaft in Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh, bietet eine Reihe von geräumig…
$1,200
pro Monat
