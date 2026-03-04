Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Khan Mean Chey, Kambodscha

21 immobilienobjekt total found
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 240 m²
Stockwerk 5
Premier Corner Shophaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine phänomenale Gelegenheit,…
$15,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Prime Shophouse zu vermieten auf High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attraktives…
$950
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 165 m²
Stockwerk 3
Diese dreistöckige Villa befindet sich in der wohlgeplanten Gemeinschaft von Borey Peng Huot…
$1,600
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 113 m²
Stockwerk 2
Erschwingliches Kaufhaus zur Miete in der Straße 371 Eine ausgezeichnete Gelegenheit für Ihr…
$550
pro Monat
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,350
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,500
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Geräumiges Kaufhaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ei…
$3,000
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 324 m²
Stockwerk 2
Premium Corner Shophaus zur Miete auf Straße 271/432 Dies ist eine phänomenale Gelegenheit, …
$12,000
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zu vermieten bei Chip Mong 271 Dieses moderne Ladenhaus bietet eine fantas…
$2,000
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Attraktives Shophaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine fantastische Gelegenheit, e…
$3,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 158 m²
Stockwerk 2
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attrak…
$1,500
pro Monat
Haus 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 3
Expansive Haus zu vermieten in High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attraktives I…
$3,500
pro Monat
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 264 m²
Stockwerk 3
Luxus-Shop Haus zu vermieten im Esteemed Chip Mong 271 Eine außergewöhnliche Gelegenheit erw…
$3,200
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zu vermieten auf einer High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attraktives …
$800
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 264 m²
Stockwerk 3
Luxus-Shop Haus zu vermieten im Esteemed Chip Mong 271 Eine außergewöhnliche Gelegenheit erw…
$3,000
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 127 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zu vermieten bei Chip Mong 271 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,500
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Fläche 300 m²
Stockwerk 1
Modernes Warehouse zur Miete auf Straße 271 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein gerä…
$2,500
pro Monat
Haus 7 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 179 m²
Stockwerk 4
Außergewöhnliches Einkaufshaus zur Miete in der Straße 271 Hier ist ein kurzes und attraktiv…
$3,800
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$2,000
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Fläche 350 m²
Stockwerk 1
Premium-Einzelhandelsraum für Vermietung auf Straße 271 Eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$1,800
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zu vermieten in der Straße 371 Eine ausgezeichnete Gelegenheit für Ihr Geschäft erw…
$650
pro Monat
