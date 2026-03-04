Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Kandal
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Kandal, Kambodscha

Ta Khmau
6
7 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 221 m²
Stockwerk 4
Dieses geräumige 4-stöckige Wohnungshaus befindet sich auf einem 8,2m x 27m Grundstück mit e…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Kandal Stueng District, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Kandal Stueng District, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte zweistöckige Haus in Borey 5 Star Residence bietet eine komfortable un…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Stockwerk 3
Platziert in der renommierten Diese geräumige Villa ML Tiara bietet eine außergewöhnliche Wo…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 112 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Haus bietet ein langes und effizientes 4m x 28m Layout auf einem großzügig…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Dieses 2-stöckige Haus verfügt über ein praktisches 5m x 14m Layout auf einem passenden Grun…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 111 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus mit 4.1m x 16m Baugrundfläche bietet ein praktisches Layout, das sowo…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie Komfort und Eleganz in dieser modernen Villa in der renommierten ML Tiara Commun…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen