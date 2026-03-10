Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
Diese Residenz befindet sich im hochbegehrten OCIC-Entwicklungsgebiet von Khan Chroy Changva…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Genießen Sie ein Leben voller Komfort und Eleganz in dieser außergewöhnlichen 5-Zimmer-Villa…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Ihren nächsten Familienhafen im pulsierenden Herzen von Chraoy Chongvar, Preae…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Haus
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Diese schöne 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer traditionelle Villa in Chroy Chongva bietet eine p…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
