  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Khan Sen Sok, Kambodscha

villen
5
18 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 84 m²
Stockwerk 3
Dieses 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus befindet sich in einem wachsenden Wohnviertel und b…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Dieses komfortable 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus ist jetzt in Sensok zu vermieten. Die U…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 126 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus sitzt auf einem 4,2m x 30m Grundstück mit…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus befindet sich auf einem Grundstück von 5m x 18m mit 5m x 16m Baugrund…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen Gegend von Sangkat Krang Thnong zu vermieten …
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 92 m²
Stockwerk 2
Dieses 2,5-stöckige Haus verfügt über ein praktisches 4m x 18m-Layout auf einem 4m x 23m-Plo…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Verwöhnen Sie in anspruchsvollem Wohnen mit diesem herrlichen 6-Schlafzimmer, 6-Zimmer-Villa…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 144 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2-Zimmer-Haus in Sensok bietet großzügige Wohnfläche mit 4 Schlafzimmern un…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
9-Zimmer-Villa in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 630 m²
Stockwerk 4
Auf der Suche nach ernsthaftem Raum in Phnom Penh? Das ist nicht nur ein Haus, es ist eine r…
$7,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 3
Dieses 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus befindet sich in der ruhigen und dennoch komfortabl…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 442 m²
Stockwerk 4
Diese prestigeträchtige 4-stöckige Luxus-Villa, die sich im wachstumsstarken Stadtteil Khan …
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 433 m²
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Günstiges Shophaus zu vermieten in Terk Thlar Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein gu…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 336 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus befindet sich ideal an der Mong Rithy Street, in einem pulsieren…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Entdecken Sie dieses geräumige 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus zu vermieten in der wünsche…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 184 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2,5-stöckige Anwesen befindet sich auf einem 8m x 23m Grundstück mit einem …
$2,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 92 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️: Aufnahme: 4.2m x 16m ▶️4,2 x 22m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Günstiges Shophaus zu vermieten in Terk Thlar Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein gu…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
