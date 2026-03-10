Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

8 immobilienobjekte total found
5-Zimmer-Villa in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Diese elegante Dreigeschoss-Villa bietet geräumige Wohnbereiche mit natürlichem Licht, wodur…
$6,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Gelegen in der gesuchten Borey Peng Huot Gemeinde, dieses wunderschön eingerichtete Verbundh…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Diese elegante Queen Villa befindet sich in Borey Peng Huoth Beong Snor und ist verfügbar fü…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Diese neu dekorierte Doppelvilla befindet sich in Borey Hi-Tech auf National Road No.1 und i…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Suchen Sie ein einzigartiges Zuhause mit einer Mischung aus modernem Wohn- und Naturumfeld? …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Dies ist eine gute Gelegenheit für die Suche nach einem schönen verknüpften Haus, das ein lu…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
In der gesuchten Borey Peng Huot Boueng Snor-Entwicklung wird nun ein gepflegtes Haus zum Ve…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie Ihr nächstes Zuhause! Diese charmante 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer Doppelvilla…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
