  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Tirana
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Qark Tirana, Albanien

Bashkia Kavaje
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Alle anzeigen Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albanien
von
$471,128
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Pool und Meerblick im lukrativen Teil von Durres, Golem. In der attraktiven Lage am Meer von Golem mit hervorragendem Zugang zu Tirana und Durrës bieten wir zum Verkauf vier moderne dreigeschossige Villen mit einer unterirdischen Etage. Das Projekt befindet sich in einem bege…
Immobilienagentur
I am Albania
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen