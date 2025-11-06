Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Kamza, Albanien

1 immobilienobjekt total found
5-Zimmer-Villa in Kamza, Albanien
5-Zimmer-Villa
Kamza, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
pro Monat
