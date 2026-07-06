Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kurbin
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bashkia Kurbin, Albanien

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Fushe Kuqe, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Fushe Kuqe, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen und strategischen Gegend in der Nähe des Meeres u…
$165,856
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Kurbin, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen