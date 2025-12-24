Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Restaurants in Durrës, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 55 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 55 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden in Durres City, ein wenig vom Li…
$588
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
