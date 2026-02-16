  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Mehal Group

Mehal Group

Türkei, Esenyurt
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2003
Auf der Plattform
Auf der Plattform
2 jahre 11 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский, Türkçe
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Mehal Gruppe
Mit fast 20 Jahren Erfahrung bedienen wir weiterhin unsere geschätzten Kunden,

Wir unterstützen und bedienen Sie beim Kauf einer Wohnung, bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft oder bei der Eröffnung eines Bankkontos.

Gemeinsam mit Ihnen wählen wir das Beste aus den Apartments für Sie aus,
Wir helfen Ihnen bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis.
Wir helfen Ihnen bei Staatsbürgerschaftsverfahren,

Wir arbeiten aktiv in den Gebieten Istanbul, Esenyurt und Beilikyuzu und helfen Ihnen teilweise bei der Suche nach Wohnungen in Buyukchekmedzhe, Bakhchehir und Avjylar und sogar in anderen Teilen Istanbuls.

Kontaktieren Sie uns, um all diese Dienste zu nutzen.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
@ -

Dienstleistungen
  • Die billigsten Apartments in Istanbul
  • Die stilvollsten Apartments in Istanbul
  • Top-Qualität Ferienwohnungen in Istanbul
  • Ferienwohnungen geeignet für Residenz
  • Ferienwohnungen geeignet für Bürgerschaft.

Neue Gebäude
Alle anzeigen 17 neue gebäude
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Türkei
von
$270,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
Fläche 130–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt hat eine Gesamtprojektfläche von 68.200 m2 und eine Baufläche von 395.000 m2... Das Projekt umfasst 15 Blöcke, 2482 Residenzen und 17 Gewerbegebiete. Jeder Block hat zwei verschiedene Gehäusetypen: funktional 2+1 und komfortable 3+1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
270,000
Wohnung 3 zimmer
160.0
425,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Fläche 125–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Projektfläche: 42.000 m2 Anzahl der Einheiten: 146 (141 Wohnungen und 5 Gewerbeeinheiten) Gebäudehöhe: BLOCK A 22 ETAGEN BLOCK B 32 Wohnungstypen: 2+1- 3+1 – 4+1 Landschaft: Inseln, Meer, Stadt, Wald, Çamlıca Projektspezifikationen: • Dekorative Pools • Spazierbereiche • Ruhe- und B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
125.0
450,000
Wohnung 3 zimmer
190.0
699,000
Wohnung 4 zimmer
220.0
1,15M
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Türkei
von
$497,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 360 m²
1 Immobilienobjekt 1
VILLA ZUM VERKAUF IN BAHÇEŞEHİR WIR BIETEN RATENZAHLUNGSMÖGLICHKEIT MIT 50 % ANZAHLUNG FÜR 6 - 26 MONATE Das Projekt mit modernem Lebensstil und italienischer Architektur befindet sich in Bahçeşehir und besteht aus 4+1 Villen mit Gärten. Das Projekt, bestehend aus 232 Villen auf einer F…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Alle anzeigen Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Avcilar, Türkei
von
$360,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 135–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Grundstücksfläche: 60.000 m2 Grünfläche: 40.000 m2 Projektstatus: bereit zur Lieferung 🗝 🔸Liefertermin: 10/2023 🔹7 Blöcke, 12-19 Stockwerke 🔸 641 Wohnungen 🔹Wohnungstyp (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 Geschäfte 🔅Soziale Einrichtungen: Sauna / Türkisches Bad / Fitnessstudio / Kindergarten / …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
135.0
288,661
Wohnung 3 zimmer
170.0
327,607
Wohnung 4 zimmer
220.0
382,591
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Alle anzeigen Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Türkei
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich im Zentrum der ersten Zone des europäischen Teils von Istanbul, am Eyüp-Sultan. ✨Das Projekt besteht aus 2 Phasen✨ *Phase 1️⃣* Wohnkomplexfläche 30.000 m2 Grünflächen 15.000 m2 *Phase 2️⃣* Wohnkomplexfläche 40.000 m2 Grünflächen 20.000 m2 Dank seiner zent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
345,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
1 2 3
Unsere Makler in Türkei
Yusuf Ali
Yusuf Ali
48 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Toprak Construction
Türkei, Alanya
Wohnimmobilien 2
Kaufen Immobilien in der Türkei ist ein renommiertes Immobilienunternehmen, das Ihnen die besten Möglichkeiten in der Investmentbranche bringt. Wir zielen nicht nur auf die Zufriedenheit unserer Kunden, sondern wir sorgen auch dafür, dass wir für sie da sind, wenn es eine Notwendigkeit gibt,…
Eine Anfrage stellen
Ünal İnşaat antalya
Türkei, Mittelmeerregion
Año de fundación de la compañía 2010
Wohnimmobilien 9 Grundstücke 1
Unsere Firma arbeitet seit 10 Jahren in Antalya. Wir sind eine Immobilienagentur, wo Sie immer die richtigen Optionen für Sie finden können. Unser erfahrenes und freundliches Personal freut sich.beraten Sie bei Fragen. Unsere beiden Filialen befinden sich in Antalya, den Bezirken Kepez und D…
Eine Anfrage stellen
ALAIYE HOME CONSTRUCTION
Türkei, Alanya
Wohnimmobilien 3
Die Firma Alaiye Home &Yılmaz Turhan Insaat wurde 1987 gegründet und ist zu einem der besten und zuverlässigsten Bauunternehmen der Alanya Riviera geworden. Das Unternehmen hat sich seit 20 Jahren auf den Bau und die Vermarktung von Wohnungsbauten und Komplexen in Alanya spezialisiert. Unser…
Eine Anfrage stellen
Alanya Smart Invest
Türkei, Alanya
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 3
Wir sind ein junges, internationales, enges Team von erfahrenen Realisten. Das Team unserer Agentur besteht ausschließlich aus Menschen, die ihren Job lieben: erfahrene Fachleute und talentierte Personen, die in der Lage sind, Probleme jeglicher Komplexität zu lösen und die beste Auswahl an …
Eine Anfrage stellen
Cadde emlak
Türkei, Muratpasa
Año de fundación de la compañía 2013
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 2
Cadde Real Estate & Investment Consulting ist ein führendes Unternehmen, das kompetente Beratung und Dienstleistungen anbietet, um Kunden bei der Navigation in der komplexen Welt der Immobilien und Investitionen zu unterstützen.
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen