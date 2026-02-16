Mehal Group

Über die Agentur

Mehal Gruppe

Mit fast 20 Jahren Erfahrung bedienen wir weiterhin unsere geschätzten Kunden,

Wir unterstützen und bedienen Sie beim Kauf einer Wohnung, bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft oder bei der Eröffnung eines Bankkontos.

Gemeinsam mit Ihnen wählen wir das Beste aus den Apartments für Sie aus,

Wir helfen Ihnen bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis.

Wir helfen Ihnen bei Staatsbürgerschaftsverfahren,

Wir arbeiten aktiv in den Gebieten Istanbul, Esenyurt und Beilikyuzu und helfen Ihnen teilweise bei der Suche nach Wohnungen in Buyukchekmedzhe, Bakhchehir und Avjylar und sogar in anderen Teilen Istanbuls.

Kontaktieren Sie uns, um all diese Dienste zu nutzen.

☏ - 0542 358 78 09

☏ - 0212 853 82 51

☏ - 0212 853 82 52

