Cadde emlak

FOA INVEST

Wir helfen Kunden, gewinnbringend in Immobilien in der Türkei zu investieren und die Staatsbürgerschaft des Landes zu erhalten. Wir kümmern uns um das gesamte Design und machen Ihre Erfahrung mit Investitionen in türkische Immobilien so komfortabel und positiv wie möglich.

WISSEN UND ERFAHRUNG

Das FOA Invest – -Team besteht aus mehr als dreißig Profis, die gemeinsam das Ziel erreichen. Unser Hauptmerkmal von — Jeder nimmt das Unternehmen als sein eigenes wahr und ist vollständig für die gemeinsame Sache ausgelegt. Wir stellen unser Wissen und unsere Erfahrung in Immobilien und Einwanderung in die Türkei in den Dienst der wichtigsten Personen für das Unternehmen — unserer Kunden.

WAS SCHLAGEN WIR?

Wir betrachten alle Objekte in unserem Katalog als Vorteile für Kunden. Wir bieten Immobilien für unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets an und sprechen ehrlich über die Vor- und Nachteile. Wir helfen dabei, alle Investitionsvorteile jedes Objekts zu erkennen.

VISION UND ZIELE

FOA Invest entwickelt sich aktiv. Wir nutzen die gesammelten Erfahrungen auf Immobilienmärkten nicht nur in der Türkei, sondern auch in anderen Ländern: Spanien, USA, Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate. Das nächste Ziel von FOA Invest – ist der Eintritt in neue internationale Märkte, in denen wir unseren Kunden auch die beste Wahl, optimale Preise und eine komfortable Zusammenarbeit bieten können.