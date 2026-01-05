  1. Realting.com
UndersunEstate

Thailand, Kathu
Company type
Immobilienagentur
2022
2 jahre 5 Monate
English, Русский
undersunestate.com/
Über die Agentur

Undersun Estate ist Ihr verlässlicher Partner auf dem Immobilienmarkt in Phuket. Wir bieten eine kostenlose Rundum-Begleitung „schlüsselfertig“ — von der Marktanalyse und der individuellen Objektauswahl bis zu dem Moment, in dem Sie die Schlüssel zu Ihrer Immobilie in den Händen halten.

Wir arbeiten so, dass Ihre Investition stabile Erträge erzielt und Ihr Zuhause am Meer ein Ort zum Leben und Erholen wird. Wir schätzen das Vertrauen unserer Kunden und nennen ausschließlich echte Bauträgerpreise — ohne Aufschläge und ohne „Scheinrabatte“.

Mit Undersun Estate haben Sie immer „jemanden vor Ort“. Auch nach dem Kauf bleiben wir in Kontakt und unterstützen bei praktischen Themen — Mietwagen, kurzfristige Unterkunft, verlässliche Dienstleister und Alltagsfragen — damit Ihr Aufenthalt auf der Insel komfortabel und sorgenfrei ist.

Wir setzen auf langfristige Beziehungen und möchten die erste Nummer sein, die Sie anrufen, wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten oder einfach Rat in Phuket brauchen. Willkommen bei Undersun Estate — wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Dienstleistungen
  • Objektauswahl passend zu Ihrem Ziel (Investition, Umzug, Lifestyle/Urlaub).
  • Beratung zum thailändischen Immobilienmarkt und zu Lagen auf Phuket.
  • Berechnung des Investmentmodells: Rendite, Kosten und Exit-Szenarien.
  • Komplettbetreuung der Transaktion von A bis Z: von der Auswahl bis zum Abschluss.
  • Dokumentenprüfung sowie Unterstützung bei Übergabe/Abnahme der Immobilie.
Kirill Dedyugin
Kirill Dedyugin
