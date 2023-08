Phuket Mix

Green Door Enterprises Co. Ltd. wurde 2003 gegründet und ist eine Immobilienagentur, die sich auf den Verkauf und die Miete von in- und gewerblichen Immobilien, Unternehmen und Grundstücken in Pattaya, Jomtien und Umgebung spezialisiert hat. Wir haben eine große Auswahl an Immobilien für jeden Geschmack, von sehr erschwinglichen kleinen Häusern, Bungalows, Studios und großen Apartments bis hin zu imposanten Residenzen, luxuriösen Penthäusern und Strandvillen.

Da Pattaya nur noch eine Autostunde vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok entfernt ist, ist es der perfekte Ort, um ein Ferienhaus oder ein Altersheim zu kaufen, Dies bietet auch eine sehr sichere und profitable Investitionsmöglichkeit. Wir haben eine umfangreiche Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien von Privatverkäufern in ausländischem Besitz oder in einem thailändischen Firmennamen. Wir haben Baugrundstücke, Grundstücke für die Immobilienentwicklung, etablierte Unternehmen und neu errichtete Geschäftsräume zur Verfügung.

Der Kauf von Immobilien in Thailand kann verwirrend sein und die einschlägigen Vorschriften sind manchmal schwer zu verstehen. Egal, ob Sie in Pattaya Immobilien kaufen, verkaufen, mieten oder investieren möchten, Sie benötigen die Hilfe und Unterstützung erfahrener Fachleute. Hier bei Green Door Enterprises bieten wir einen umfassenden, freundlichen Service, der Informationen und Anleitungen während des gesamten Prozesses bietet, von der Auswahl bis zur endgültigen Besiedlung Ihres idealen Hauses in der Sonne.