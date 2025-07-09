Geo Estate — ist eine Immobilienagentur, die 2018 in Batumi gegründet wurde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen in Luxusimmobilien mit höherer Rentabilität. Wir bieten unseren Kunden in jeder Phase des Geschäfts persönliche und umfassende fachkundige Unterstützung sowie rechtliche Unterstützung. Darüber hinaus berechnen wir Ihnen keine Provision und garantieren dank unserer Kenntnis der Marktvermutung den besten Immobilienpreis, der es Ihnen ermöglicht, Immobilien billiger und unter günstigeren Bedingungen zu kaufen, als wenn Sie es direkt vom Entwickler kaufen.
Beratungen & Rechtsberatung
Individuelle Auswahl von Investitionsvorschlägen aus einem exklusiven Immobilienpool mit erhöhter Rentabilität
Organisation virtueller Immobilienrundgänge
Organisation von Geschäftsreisen für Immobilien in Georgien
Verhandlungen mit dem Entwickler und vollständige Genehmigung aller Details
Überprüfung der rechtlichen Reinheit von Immobilien
Immobilienbewertung durch einen staatlichen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer
Umfassende rechtliche Unterstützung des Geschäfts durch hochqualifizierte und erfahrene Anwälte
Organisation von Fernimmobiliengeschäften ohne Besuch in Georgien, mit Registrierung des Eigentums beim Justizministerium von Georgien
Unterstützung bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis, des Steuerstatus und der Lösung von Einwanderungsfragen
Unterstützung bei der Erlangung eines 0 %-Ratenzahlungsplans vom Bauträger oder eines Hypothekendarlehens