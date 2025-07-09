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Geo Estate

Georgien, Tiflis
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2018
Auf der Plattform
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4 jahre 3 Monate
Sprachen
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English, Русский
Webseite
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www.geo-estate.com/
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Über die Agentur

Geo Estate — ist eine Immobilienagentur, die 2018 in Batumi gegründet wurde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen in Luxusimmobilien mit höherer Rentabilität. Wir bieten unseren Kunden in jeder Phase des Geschäfts persönliche und umfassende fachkundige Unterstützung sowie rechtliche Unterstützung. Darüber hinaus berechnen wir Ihnen keine Provision und garantieren dank unserer Kenntnis der Marktvermutung den besten Immobilienpreis, der es Ihnen ermöglicht, Immobilien billiger und unter günstigeren Bedingungen zu kaufen, als wenn Sie es direkt vom Entwickler kaufen.

Dienstleistungen

  • Beratungen & Rechtsberatung

  • Individuelle Auswahl von Investitionsvorschlägen aus einem exklusiven Immobilienpool mit erhöhter Rentabilität

  • Organisation virtueller Immobilienrundgänge

  • Organisation von Geschäftsreisen für Immobilien in Georgien

  • Verhandlungen mit dem Entwickler und vollständige Genehmigung aller Details

  • Überprüfung der rechtlichen Reinheit von Immobilien

  • Immobilienbewertung durch einen staatlichen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer

  • Umfassende rechtliche Unterstützung des Geschäfts durch hochqualifizierte und erfahrene Anwälte

  • Organisation von Fernimmobiliengeschäften ohne Besuch in Georgien, mit Registrierung des Eigentums beim Justizministerium von Georgien

  • Unterstützung bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis, des Steuerstatus und der Lösung von Einwanderungsfragen

  • Unterstützung bei der Erlangung eines 0 %-Ratenzahlungsplans vom Bauträger oder eines Hypothekendarlehens

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39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
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Wohnung 2 zimmer
69.2
249,300
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33.4
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Fläche, m²
Kosten, USD
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