Georgien, Batumi
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2006
Auf der Plattform
4 jahre 3 Monate
Sprachen
English
Über die Agentur

Mehr als 15 Jahre Erfahrung, Beratung und ein komplettes Paket von Immobiliendienstleistungen.

PRO Silver
Geo Estate
Georgien, Tiflis
Año de fundación de la compañía 2018
Neue Gebäude 72 Wohnimmobilien 614 Langfristige Vermietung 11
Geo Estate — ist eine Immobilienagentur, die 2018 in Batumi gegründet wurde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen in Luxusimmobilien mit höherer Rentabilität. Wir bieten unseren Kunden in jeder Phase des Geschäfts persönliche und umfassende fachkundige Unterstützung sowie rech…
Geos
Georgien, Tiflis
Wohnimmobilien 131 Gewerbeimmobilien 23 Langfristige Vermietung 243 Kurzfristige Vermietung 1 Gundstücke 27
Die Immobilienagentur “ GEOS ” ist ein baltisches Unternehmen mit operativer Erfahrung auf dem europäischen Markt . Wir schützen die Interessen unserer Kunden und achten maximal auf ihre Bedürfnisse. Wir bieten Unterstützung sowohl beim Kauf und Verkauf von Transaktionen der Immobilien in Ge…
RECOM
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 500
Erfahrene Spezialisten unseres Unternehmens helfen Ihnen bei der Auswahl und dem Kauf von Immobilien in Batumi unter Bedingungen, die zuerst zu Ihnen passen. Recom wird Ihr Bedürfnis nach einem sicheren und komfortablen Aufenthalt befriedigen. Unsere Mission –, Ihre Wahl mit Ihrer Erfa…
Sprachen
English, Русский
Mardi Holding
Georgien, Batumi
Wohnimmobilien 2
LTD «Mardi House» ist ein Bauunternehmen in Batumi, das jedes Jahr erfolgreicher und beliebter wird. Auf dem Bau- und Entwicklungsmarkt nimmt das Unternehmen eine eigene Nische ein, die sowohl von Kunden als auch von Wettbewerbern im Vorfeld gehalten wird. Es konzentriert sich hauptsächlich …
Tbilhouse
Georgien, Tiflis
Año de fundación de la compañía 2015
Wohnimmobilien 4
Unsere Firma Tbilhouse ist seit 2015 auf dem Markt und seit 1998 unter einem anderen Namen. Unser Profil Buy-Sell-Rent. jedes Immobilien
