Crown Consulting

WER SIND WIR? Zelzer ist ein bekanntes Immobilien- und Finanzierungsunternehmen mit Hauptsitz in Graz und anderen Standorten in Wien und Berlin. Wir verfügen über Fachkenntnisse in der Vermittlung von Immobilien und Objekten in der Dachregion und unterstützen Sie mit beratenden Fähigkeiten und Know-how beim erfolgreichen Verkauf oder Erwerb Ihrer Immobilie. Wir bieten auch Unterstützung bei der Finanzierung von Projekten und finden das richtige Versicherungsprodukt für Sie. Neben den für unsere Kunden wesentlichen unterstützenden und beratenden Aktivitäten sind wir als Online-Büro zeitlich und örtlich flexibel. Als junges und dynamisches Unternehmen verfolgen wir die Trends und konzentrieren unseren Service auf jeden einzelnen Kunden, um ein möglichst positives Kundenerlebnis zu gewährleisten.