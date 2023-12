Seit 2006 verfolgt die Boerner Ihr Hausmakler GmbH die Anfragen zahlreicher Kunden und kümmert sich gleichzeitig um ihre Bedürfnisse im Immobiliensektor. Über den Tellerrand hinaus zu denken und unseren Kunden international die besten Immobilien anbieten zu können, ist unsere größte Herausforderung. Unser Fokus liegt auf Immobilien am Meer. Wir freuen uns besonders, in Venedig und Norditalien, der Türkei, den Kanarischen Inseln und Barcelona aktiv zu sein, arbeiten aber auch mit führenden Maklern in Saint Tropez, Paris und New York zusammen. Als führendes Mitglied der Organisation Who is Who von Luxusimmobilien ( LRE ) arbeiten wir mit einigen der besten Luxusmakler der Welt zusammen. Der Vergleich der Qualität unserer Dienstleistungen mit den Besten der Besten hilft uns, voranzukommen.