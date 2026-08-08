Über die Agentur

ROTH & SCHILD ist ein Internationales Immobilienunternehmen mit 30-jähriger Erfahrung, Seriosität und Geschichte. Unser Unternehmen befasst sich mit dem kompletten Spektrum der Immobilienbranche: Vermittlung, von Investoren, Ankauf und Verkauf, Vermietung, Entwicklung und Verwertung von Wohn-, Gewerbe- und Industrieobjekten, Firmen und Betrieben, sowie Liegenschaften und Grundstücken. Wir bieten individuelle Lösungen und Varianten am Luxusimmobilienmarkt in folgenden Ländern: Österreich, Spanien, Deutschland, Georgien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Frankreich, Tschechien, Slowakei. Wir helfen Ihnen, überall in Europa Immobilien zu den günstigsten Konditionen zu Finden und zu Kaufen.

Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Klienten.