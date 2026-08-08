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Immotrading GmbH

Österreich, Wels
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Immobilienagentur
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Über die Agentur

ImmoTrading ist ein etabliertes österreichisches Unternehmen, ein zuverlässiger Partner auf dem Wohnimmobilienmarkt. Das Unternehmen arbeitet seit langem erfolgreich mit hochwertigen Einrichtungen in Österreich, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unsere Kunden und unsere Partner sind Hausbesitzer, Einzel- und institutionelle Investoren, die sich seit mehr als 15 Jahren mit unserem Unternehmen befassen.

Was uns auszeichnet, ist ein nachdenklicher und umfassender Ansatz. Dank langjähriger Erfahrung auf dem europäischen Immobilienmarkt und eines persönlichen Ansatzes für jeden unserer Kunden schaffen wir es, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. Selbst die anspruchsvollsten Kunden werden mit den Ergebnissen unserer Arbeit zufrieden sein. Das ImmoTrading-Team spricht Russisch, Englisch, Deutsch und Ungarisch. Wir unterstützen Sie gerne beim Kauf oder Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Ihrer Muttersprache!

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