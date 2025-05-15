Постоянное место жительства (ПМЖ): особенности получения

Под аббревиатурой ПМЖ понимается «постоянное место жительства». Иными словами, это документ, разрешающий иностранному лицу официально проживать на постоянной основе в том или ином государстве. Рассчитывать на оформление ПМЖ иностранцы могут после того, как проживут в выбранной стране определенный срок на основании вида на жительство . Зачастую этот временной отрезок составляет 5-10 лет.

В целом ПМЖ — это один из этапов к получению гражданства . Оформив такой статус, иностранное лицо может рассчитывать на права, которые имеют граждане государства, кроме прав на участие в выборах и голосованиях.

Какие возможности дает ПМЖ?

Во всех странах действуют свои условия эмиграции, въезда и проживания. Поэтому права граждан со статусом ПМЖ могут отличаться в зависимости от государства.

Имея в наличии ПМЖ, иностранное лицо может:

пребывать в стране неопределенный срок;

путешествовать внутри государства и покидать его неограниченное количество раз;

посещать в безвизовом режиме государства, с которыми действуют соответствующие договоренности;

получать медицинские услуги и образование;

приобретать квартиру , частный дом или другие виды недвижимости;

, частный дом или другие виды недвижимости; оформлять кредиты, пользоваться услугами банков;

трудоустраиваться и получать зарплату;

открывать собственное дело;

получать социальные льготы.

Обязательства для иностранных граждан

Все иностранцы со статусом ПМЖ должны соблюдать ряд требований по отношению к стране проживания:

уплачивать налоговые взносы;

следовать законам;

почтительно относится к культуре и традициям;

вовремя заполнять и отправлять по адресу налоговые декларации;

заботиться об окружающей среде, придерживаться чистоты и порядка.

Как получить статус?

Процесс оформления ПМЖ в разных государствах может отличаться, в зависимости от их законодательной базы. Одним из главных требований для получения статуса, как уже было сказано выше, является проживание в стране на основании ВНЖ. Кроме того, в течение этого периода иностранному лицу необходимо:

пребывать внутри страны определенный срок;

выезжать за границы государства только допустимое количество раз;

платить налоги;

придерживаться законов.

При этом для получения ПМЖ заявителям необходимо предоставить властям веские доводы, по которым они желают дальше проживать на территории государства. Хорошими основаниями для оформления статуса считаются: