Под аббревиатурой ПМЖ понимается «постоянное место жительства». Иными словами, это документ, разрешающий иностранному лицу официально проживать на постоянной основе в том или ином государстве. Рассчитывать на оформление ПМЖ иностранцы могут после того, как проживут в выбранной стране определенный срок на основании вида на жительство. Зачастую этот временной отрезок составляет 5-10 лет.

В целом ПМЖ — это один из этапов к получению гражданства. Оформив такой статус, иностранное лицо может рассчитывать на права, которые имеют граждане государства, кроме прав на участие в выборах и голосованиях.

Какие возможности дает ПМЖ?

Во всех странах действуют свои условия эмиграции, въезда и проживания. Поэтому права граждан со статусом ПМЖ могут отличаться в зависимости от государства.

Имея в наличии ПМЖ, иностранное лицо может:

  • пребывать в стране неопределенный срок;
  • путешествовать внутри государства и покидать его неограниченное количество раз;
  • посещать в безвизовом режиме государства, с которыми действуют соответствующие договоренности;
  • получать медицинские услуги и образование;
  • приобретать квартиру, частный дом или другие виды недвижимости;
  • оформлять кредиты, пользоваться услугами банков;
  • трудоустраиваться и получать зарплату;
  • открывать собственное дело;
  • получать социальные льготы.

Обязательства для иностранных граждан

Все иностранцы со статусом ПМЖ должны соблюдать ряд требований по отношению к стране проживания:

  • уплачивать налоговые взносы;
  • следовать законам;
  • почтительно относится к культуре и традициям;
  • вовремя заполнять и отправлять по адресу налоговые декларации;
  • заботиться об окружающей среде, придерживаться чистоты и порядка.

Как получить статус?

Процесс оформления ПМЖ в разных государствах может отличаться, в зависимости от их законодательной базы. Одним из главных требований для получения статуса, как уже было сказано выше, является проживание в стране на основании ВНЖ. Кроме того, в течение этого периода иностранному лицу необходимо:

  • пребывать внутри страны определенный срок;
  • выезжать за границы государства только допустимое количество раз;
  • платить налоги;
  • придерживаться законов.

При этом для получения ПМЖ заявителям необходимо предоставить властям веские доводы, по которым они желают дальше проживать на территории государства. Хорошими основаниями для оформления статуса считаются:

  • родственные связи на территории страны;
  • действующий трудовой контракт;
  • наличие квартиры, дома или другой собственности;
  • ведение бизнеса;
  • поступление в учебные заведения.